Mann wollte Kind in USA entführen

Stundenlang musste eine Wienerin Donnerstagabend um ihre kleine Tochter bangen: Ihr Mann, ein US-Bürger, holte die Fünfjährige aus dem Kindergarten im obersteirischen Bruck an der Mur, um sie in die USA zu entführen. In der Nacht zum Freitag wurde er am Flughafen München festgenommen. Charlize ist nun wieder bei ihrer österreichischen Mutter.

Dieser Fall erinnert stark an die Geschichte rund um den fünfjährigen Oliver W. Der Bub wurde im April von seinem dänischen Vater vor dem Kindergarten in Graz geschnappt und nach Dänemark gebracht (mehr dazu lesen Sie hier). Am Mittwoch erst wurde Thomas Sörensen wegen Kindesentziehung zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt (nicht rechtskräftig).