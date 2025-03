Mann wollte in Tirol Siebenjährige in Kastenwagen locken

Ein Mann hat Mittwochnachmittag in Kufstein in Tirol nahe eines Einkaufszentrums ein siebenjähriges Mädchen in einen schwarzen Kastenwagen locken wollen.

Der Unbekannte versprach dem Kind Süßigkeiten, falls sie in den Wagen steigen würde. Die Siebenjährige tat dies laut Polizei jedoch nicht und ging weg. Eine Fahndung nach dem Mann blieb vorerst ohne Erfolg.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Der Deutsch sprechende Gesuchte wurde als 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte kurze braune Haare sowie helle Haut und trug gelbe Oberbekleidung bzw. blaue Jeans. Die Exekutive bat um Hinweise.