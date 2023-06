Mann verstarb in Schlaflabor der Uniklinik Salzburg

In der Nacht vom 21. auf den 22. Juni ist laut Onlinebericht der Salzburger Nachrichten ein Patient im Schlaflabor der Lungenheilkunde an der Universitätsklinik Salzburg gestorben. Das Krankenhaus gab am Freitag bekannt, dass der 50-jährige Mann aus der Region Salzburg aufgrund einer früheren Krankheit und dem damit verbundenen hohen Gesundheitsrisiko von einem Facharzt in das Krankenhaus überwiesen wurde. Während der Untersuchung zur Feststellung der Diagnose kam es zum Todesfall.

In solchen Fällen wird routinemäßig Selbstanzeige erstattet. "Wir werden auch intern alle Umstände erheben, die zu diesem Todesfall geführt haben, und unterstützen die Behörden voll bei der Aufklärung", wird Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, zitiert, der den Angehörigen sein Mitgefühl ausspricht.