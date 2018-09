Mann tot in Wohnung gefunden: Eventuell Drogen als Ursache

Ein junger Mann ist am Samstag in einem Haus in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) tot aufgefunden worden. Die Landespolizeidirektion Kärnten bestätigte am Sonntag entsprechende Medienberichte. Der Mann könnte an einer Überdosis Suchtmittel gestorben sein. "Es deutet vieles daraufhin", sagte ein Polizist auf APA-Anfrage. Es wäre dann bereits der 20. Tote in diesem Jahr in Kärnten durch Drogenkonsum.

Es müssten erst alle erforderlichen Untersuchung einschließlich einer Obduktion des Leichnams des 23-Jährigen durchgeführt werden, bevor man genaueres sagen könne. Die Obduktion soll am Montag erfolgen. Gefunden wurde der leblose Mann laut "Kleine Zeitung" von einem Ferlacher in dessen eigener Wohnung. Der Rosentaler sei bei ihm zu Besuch gewesen. Polizei und ein Notarztteam des Roten Kreuzes seien zu der Wohnung gefahren, hätten aber nichts mehr ausrichten können. Dort waren offenbar auch verschiedene Drogenutensilien gefunden worden. Die Suchtgiftgruppe des Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen.