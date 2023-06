Mann stürzte mit Pkw in Tirol in Waldstück ab - Schwer verletzt

Ein 75-Jähriger ist Sonntagnachmittag in Wattens in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) beim talwärts fahren auf einem Forstweg in einer Kurve fünf Meter in ein steiles Waldstück abgestürzt. Der Mann konnte laut Polizei daraufhin telefonisch einen Freund erreichen, der Alarm schlug.

Der schwer im Bereich der Brust und an der Schulter Verletzte wurde schließlich von Feuerwehr und Bergrettung geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Hall geflogen.