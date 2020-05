Mann stürzte mit Pkw in See bei Reutte und ertrank

Ein 24-jähriger Deutscher hat am Montagabend im Tiroler Bezirk Reutte bei Breitenwang die Kontrolle über seinen Pkw verloren und ist dabei in den naheliegenden Plansee gestürzt. Während sich sein Beifahrer, ein 18-jähriger Österreicher, noch rechtzeitig befreien konnte, versank der Lenker im See und konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Deutsche dürfte gegen 23.30 Uhr auf der Planseestraße (L255) von Reutte kommend Richtung Ammerwald aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben, wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte. Daraufhin prallte er gegen die Böschung und stürzte in den See. Der 18-Jährige konnte sich über den offenstehenden Kofferraum aus dem versinkenden Pkw retten. Der Lenker wurde von der Feuerwehr und Wasserrettung aus dem See geborgen, der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod durch Ertrinken feststellen.