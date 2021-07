Mann erstochen: 20 Jahre Haft für 28-Jährigen

Staatsanwalt Hansjörg Bacher schilderte, dass der Beschuldigte mehrfach vorbestraft, aber auch das Opfer "kein Unschuldslamm" gewesen sei. Am 21. September 2013 trafen die beiden Männer in einem Lokal aufeinender, es gab zunächst kleinere Reibereien und Tätlichkeiten. Dann ging der Angeklagte vor die Tür, und plötzlich zerschnitt ihm sein Kontrahent mit einem abgebrochenen Glas das Gesicht. Daraufhin griff er zu seinem Messer und stach zu, elf Mal insgesamt. "Es ist ein massives Jagdmesser, ein richtiges Mordwerkzeug", so der Ankläger. Dann versetzte der Beschuldigte dem Sterbenden noch einen Fußtritt und verließ fluchtartig den Ort des Geschehens. Mit dem Messer hatte er so wuchtig zugestochen, dass einer der Stiche 18,7 Zentimeter tief war - bei einer Klingenlänge von 18 Zentimetern.

Der Angeklagte selbst gab an, große Angst gehabt zu haben, nachdem ihm das Gesicht zerschnitten worden war: "Ich wusste nicht, ob ich sterbe, da war so viel Blut, ich habe nur mehr grau und Sterne gesehen." "Was haben Sie dann gemacht?", fragte die Richterin. "Mein Messer genommen und auf ihn eingestochen", so der Angeklagte. Laut Gerichtsgutachten weist der 28-Jährige eine "emotional instabile Persönlichkeit" auf und hat "Probleme, seine Impulse zu kontrollieren".

"Die Art und Zahl der Stiche spricht für Mord", formulierte es der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer. Er gestand dem Angeklagten zu, durch Alkohol und Drogen etwas eingeschränkt gewesen zu sein, trotzdem sei er zurechnungsfähig gewesen. Von Notwehr könne keine Rede sein, denn nach dem Angriff mit dem Glas "war die Gefahr für ihn vorbei." Die Geschworenen sahen das auch so und entschieden auf Mord. Der Angeklagte meldete sofort Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an, das Urteil ist nicht rechtskräftig.