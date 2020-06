Mann erschoss Schaf: Rosenkrieg nach 43 Jahren

43 Jahre lang war das Paar verheiratet. Dann soll ein 68-jähriger Geschäftsmann das Schaf seiner österreichischen Ehefrau erschossen haben. Nun tobt in London ein Scheidungskrieg – das berichtet die britische Daily Mail.

Das wohlhabende Paar hat Niederlassungen in mehreren Ländern, darunter auch in Österreich. In einem Haus in Südfrankreich soll es im vergangenen Juni zu einem Streit gekommen sein. Der Geschäftsmann mit einer Leidenschaft für das Schießen und guten Wein soll dabei den Schafbock der Ehefrau erschossen haben. Die Österreicherin hielt das Schaf als Haustier.

Seither trifft sich das Paar nur noch vor dem Richter. Die 70-Jährige fordert Unterhalt von ihrem Mann – 475.000 Euro jährlich für Reisen, Kleidung und Essen in Restaurants. Das ist ihm zu viel. Das Verfahren wird im Dezember in London fortgesetzt.