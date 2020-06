Mann auf Waggon geriet in den Stromkreis

Ein 22-jähriger Mann aus Feldkirch erlitt am Samstag bei einem Stromschlag auf dem Bahnhof Hohenems ( Vorarlberg) schwere Verbrennungen am ganzen Körper. Laut Polizei hielt er sich dort gegen 5 Uhr Früh mit einem 19-jährigen Freund auf.

Der 22-Jährige kletterte unerlaubt auf das Dach eines abgestellten Güterwaggons. Dabei geriet er in den 15.000 Volt starken Stromkreis. Sein Freund kletterte zu dem am Dach liegenden Schwerverletzten und löschte mit einer Jacke dessen brennende Kleidung. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte blieben beide am Dach. Der 22-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam in eine Spezialklinik nach Murnau ( Deutschland) geflogen. Sein Freund blieb unverletzt, konnte aber geschockt vorerst keine näheren Angaben zum Unfallhergang machen. Neben Rettung, Feuerwehr, ÖBB-Einsatzkräften und Polizei war auch ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.