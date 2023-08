Mann attackierte in Salzburg vermeintlichen Nebenbuhler mit Säbel

Ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann hat in der Nacht auf Donnerstag in Bischofshofen (Pongau) einen Nachbarn mit einem Säbel attackiert. Wie die Polizei am Freitag berichtete, glaubte der Pongauer, vom Balkon des 49-Jährigen die Stimme seiner Freundin vernommen zu haben.

Von Eifersucht getrieben

Von Eifersucht getrieben läutete er an der Wohnungstür des Nachbarn. Als dessen Sohn öffnete, drang er in die Wohnung ein, zückte den Säbel und wollte ins Schlafzimmer laufen.