Männer durch Plauderei abgelenkt: Zug erfasste ihr Auto

Glück im Unglück hatten zwei Männer in der Steiermark. Ein in Graz-Umgebung wohnhafter 57-jähriger Kroate fuhr am Samstag mit seinem Pkw auf der L435 von Neudau in Richtung Sebersdorf. Laut seinen eigenen Angaben unterhielt er sich dabei so intensiv mit seinem Beifahrer, dass er abgelenkt wurde und einen in den Bahnhofsbereich herannahenden Personenzug übersah.

Durch den seitlichen Zusammenstoß des Pkws mit dem Steuerwagen des Zuges, wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert. Sowohl die Zugstrecke als auch die Landesstraße mussten für rund eine Stunde gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.