Luxus-Rennboliden in Wien angekommen

Die „Modball-Rally“ ist ein inoffizielles Rennen durch Europa und hatte Freitagnachmittag seinen Zieleinlauf in der Wiener Innenstadt. Zweck des Rennens ist laut Veranstalter, Geld für Kinder mit Beeinträchtigungen zu sammeln. In den sozialen Medien sticht aber vor allem das Motto der Veranstaltung ins Auge: „drive all day... party all night“ (Deutsch: „Den ganzen Tag fahren, die ganze Nacht Party“). Von einem charitativen Zweck ist hier nichts zu lesen.