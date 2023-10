Lose Dachschindel stürzte in Salzburg von Kirche und verletzte Frau

Am Dach der Franziskanergasse in der Salzburger Altstadt hat sich am Donnerstagnachmittag eine Schindel gelöst und am Boden eine 45-jährige Frau am Kopf getroffen. Die Passantin wurde dabei laut Polizei unbestimmten Grades verletzt.

Nach einer Begutachtung des Daches durch die Berufsfeuerwehr wurde die Gasse vom Magistrat gesperrt. Offenbar müssen mehrere lose Schindel von einem Dachdecker befestigt werden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte kein Sturm.