Lokalaugenschein: Wie Wählerinnen in Graz über "Ibizagate" denken

Klara wählt heute zum vierten Mal. „Gemeinderat, Nationalrat, Bundespräsident, jetzt Europa-Wahlen“, zählt sie auf. Klara P. ist 19 Jahre jung, Schülerin und aus Graz: Jener Stadt, in der die Grünen 2014 die stimmenstärkste Partei bei den EU-Wahlen wurden und in der Spitzenkandidat und Parteiobmann Werner Kogler seine politische Heimat hat.

Graz also. Regiert von Schwarz-Blau, das aber im Gegensatz zur Bundespolitik trotz „ Ibizagate“ weiter besteht. Ändert die turbulente Woche etwas in der politischen Ansicht der jungen Grazerin? „Heute ist für mich nach wie vor eine EU-Wahl. Aber ich hoffe, dass jetzt vielleicht mehr Jugendliche wählen gehen, wenn sie sehen, dass sie dadurch etwas verändern können“, überlegt Klara. „Ich denke, es werden heute mehr wählen gehen durch das Ibiza-Video. Vielleicht bekommt die FPÖ jetzt auch weniger Stimmen.“ 2014 betrug die Wahlbeteiligung in Graz 44,1 Prozent und war damit noch niedriger als die österreichweite Beteiligung von von 45,4 Prozent.

Peinlich und blöd

Das Video habe sie in ihrer politischen Meinung nicht beeinflusst, aber schockiert, sagt Klara. „Das Verhalten von Strache war ja nur peinlich. Ich glaube, das sehen die meisten Jugendlichen so. Man kann ja was Blödes sagen, wenn man betrunken ist. Aber so blöd? Und vor allem als Politiker.“

Karin H. dagegen sieht das Ibiza-Video gelassener. „Ohne jetzt sexistisch sein zu wollen - aber ich denke, dass möglicherweise 99 Prozent aller Herren mittleren Alters, denen man eine blonde Russin vor die Nase setzt, genauso prahlerischen Schwachsinn von sich gegeben hätten.“ Die erste Konsequenz - der Rücktritt Heinz-Christian Straches und die Entlassung des Innenministers Herbert Kickl - sieht die 51-Jährige als notwendig an. „Natürlich. Kurz hat da völlig richtig reagiert. Soll denn Kickl vielleicht gegen sich selbst ermitteln lassen?“