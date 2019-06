Lkw-Unfall: Tiroler Inntalautobahn bei Imst gesperrt

Die Tiroler Inntalautobahn (A12) hat am Freitagvormittag nach einem Lkw-Unfall bei Imst in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden müssen. Am Rastplatz Imst Süd hatte ein Lastwagen einen Strommasten angefahren, teilte die Asfinag mit. Da dieser stark beschädigt wurde und die Stromleitung über die Fahrspuren beider Richtungen führt, musste die Autobahn für die Reparaturarbeiten gesperrt werden.

In Fahrtrichtung Kufstein wurde der Verkehr bei Mils-Schönwies von der A12 ab- und bei Imst wieder auf die Autobahn aufgeleitet. In Fahrtrichtung Bregenz erfolgte die Ableitung bei Haiming-Ötztal, bei Mils konnte wieder aufgefahren werden. Wie lange die Sperre andauern wird, konnte die Asfinag vorerst nicht sagen. Es sei aber von mehreren Stunden auszugehen.