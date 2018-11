Die Liebe zur Fotografie zu einem Event gemacht

Geschichte ist ein gutes Stichwort, denn Wiltner ist auf der anderen Seite ein ambitionierter Hobbyfotograf, wie er sich selbst bezeichnet. Als gelernter Geograf und Historiker hat er aber einen anderen Zugang zur Fotografie: „Ich wollte immer die Geschichten hinter den Orten erzählen, die ich fotografiere.“ Kennengelernt haben sich die beiden bei einer Vortragsreihe an der Universität Wien. Das Konzept einer Fotomesse war schnell erarbeitet und so starteten sie 2004 in kleinem Rahmen. Damals waren in erster Linie Vorträge von namhaften Fotografen das Zugpferd.