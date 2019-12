Leser treffen Redakteure

Ohne ihre Post wär’ es der halbe Spaß: Simone Hoepke über Anneliese Schöffl und Hans Windbrechtinger.

Diese Woche hatte Anneliese Schöffl Geburtstag und ich sag’ es gleich: Wenn sie zu diesem Anlass kein Glas Wein getrunken hat, bin ich schuld. Im Sommer 2016 hab’ ich in einer Kolumne von meiner ersten Weinlese erzählt. Aus meiner Sicht die reinste Albtraum-Veranstaltung – nicht nur für Buddhisten. Unmöglich, alle Käfer zu retten – sie kleben wie Pech an den Trauben und fahren mit dem Traktor direkt zur Presse. „Muskulöse“ und „würzige“ Tropfen bekommen so eine ganz neue Bedeutung. Frau Schöffl hat mir prompt geschrieben, dass ich schuld bin, dass sie keinen Wein mehr mag. Der Beginn einer jahrelangen Brieffreundschaft. Frau Schöffl droht mir regelmäßig, selbige zu kündigen, wenn ich ihr auch noch den Kaffee madig schreibe. Würde ich nie machen – ohne ihre Post würde wirklich etwas fehlen. Hans Windbrechtinger kommentiert ebenfalls seit drei Jahren meine Wirtschaftsberichte und Kolumnen. Oft kritisch, stets mit einem Augenzwinkern, immer auf eine Art, die motiviert, weiter zu machen. Ohne Leser wie diese wäre der Job nur der halbe Spaß. Danke dafür.

Komisch, wenn mir Frau Wirth nicht schreibt: Barbara Mader trifft Brigitte Wirth.

Unsere erste Begegnung war von Skepsis geprägt, mehr noch: Frau Wirth hat sich ein bisserl über mich geärgert. Ich hatte mich in einer Kolumne darüber amüsiert, dass ein Wiener Bezirk von seiner japanischen Partnerstadt Schmetterlingsraupen geschenkt bekommen hatte. Launig bemerkte ich, dass man sich darob keine Sorgen über die heimische Botanik machen müsse, die Raupen des japanischen Nationalfalters würden ja ohnehin bloß asiatische Zürgelbäume futtern. Na, mehr habe ich nicht gebraucht, denn Zürgelbäume wachsen nicht nur in Japan, sondern auch im Garten von Frau Wirth. Das war der Beginn einer wunderbaren Brieffreundschaft. Es stellte sich heraus: Wenn ich nicht gerade über Botanik schreibe, dann kann Brigitte Wirth, ehemalige Lehrerin, mit meinen wöchentlichen Betrachtungen über Wien einiges anfangen. Sie ist eine ausgesprochene Wien-Kennerin und hat Anekdoten auf Lager, mit denen sie selbst Kolumnen füllen könnte. Einige davon teilt sie mit mir. Meistens am Sonntag, wenn sie mit dem KURIER und sämtlichen anderen Zeitungen, die sie am Wochenende liest, durch ist. Und wenn mit Frau Wirth an manchen Sonntagen nicht schreibt, dann hab’ ich das Gefühl, mir fehlt was.