Leoben: Schüler (7) von Auto erfasst und verletzt

Ein Schüler ist Mittwochnachmittag in Leoben in der Obersteiermark beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Siebenjährige wurde auf die Motorhaube und dann auf den Gehsteig geschleudert, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mit. Die Rettung brachte den Kleinen in das Krankenhaus.

Der Bub war alleine kurz nach 14.00 Uhr vermutlich am Heimweg von der Schule, als er die Lorberaustraße überqueren wollte. Der 52-jährige Autofahrer aus Leoben dürfte ihn übersehen haben und hatte das Kind mit seinem Wagen erfasst.