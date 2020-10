Lenkerin stürzte in Kärnten mit Pkw über Böschung: verletzt

Eine 37-Jährige ist am Sonntag gegen 9.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Karnburger Landesstraße in Maria Saal im Bezirk Klagenfurt-Land rechts von der Straße abgekommen. Sie stürzte mehrere Meter weit über eine Böschung hinunter. Die Lenkerin wurde dabei laut Landespolizeidirektion Kärnten verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ihr Pkw ist ein Totalschaden.