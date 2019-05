Leichtes Erdbeben bei Imst in Tirol

Im Raum Imst in Tirol hat sich in der Nacht auf Dienstag gegen 22.30 Uhr ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 1,7, meldete der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Erschütterungen wurden leicht verspürt.

Schäden an Gebäuden waren keine bekannt und aufgrund der geringen Magnitude auch nicht zu erwarten. Der Österreichische Erdbebendienst ersuchte, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen oder eine schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38 in 1190 Wien zu schicken.