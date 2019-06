Leiche von abgängigem Deutschen in Tirol entdeckt

In Längenfeld im Tiroler Ötztal ist am Dienstagabend von einem Landwirt unterhalb einer Felswand eine stark verweste Leiche aufgefunden worden. Bei dem Toten handelt es sich um einen seit Mitte Dezember 2018 im Raum Längenfeld abgängigen 58-jährigen Deutschen, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der Deutsche konnte durch eine Obduktion identifiziert werden. Der Mann dürfte über die Felswand abgestürzt sein. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden.