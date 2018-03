Ein 50-jähriger Salzburger ist gestern, Dienstag, am Vormittag tot in einem Bachbett in Annaberg (Tennengau) entdeckt worden. Polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Einheimische in der Nacht beim Nachhauseweg von einem Lokal das Gleichgewicht verloren haben und über eine steile Böschung in den eiskalten Sulzbach gestürzt sein. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.