Leiche aus dem Neusiedler See gibt Anlass für Spekulationen

Seit am Montagabend weitere Leichenteile im Neusiedler See bei Rust gefunden wurden, überschlagen sich in den Medien die Spekulationen über die Identität der Frau. Laut Berichten in ungarischen Medien soll es sich um das ungarische TV-Starlet „Fanni“ handeln. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstagabend gegenüber dem KURIER erklärte, soll es sich bei der Toten um eine Frau im Alter zwischen 20 und 35 Jahren handeln. Die Gerichtsmedizin habe das aufgrund einer Zahn-Analyse festgestellt, erklärt der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der Freund der 24-Jährigen steht jedenfalls im Verdacht, die junge Frau ermordet zu haben. In seinem Auto sollen Blutspuren gefunden worden sein. Der Mann befindet sich in Ungarn in Untersuchungshaft und bestreitet die Vorwürfe. Laut dem Internetportal „Blikk“ habe die Mutter der 24-Jährigen der Polizei eine Locke ihrer Tochter übergeben, die eine Identifizierung ermöglichen soll.

Österreichische Ermittler gehen derzeit allerdings nicht davon aus, dass es sich bei der Leiche aus dem See um den vermissten TV-Star handelt. Das sei „fast auszuschließen“, heißt es aus gut informierten Kreisen.

Andere Gerüchte besagen, dass es sich bei der Toten um die Ex-Frau eines ungarischen Fleischhauers handle. Die 40-Jährige ist laut dem Portal „Bors.hu“ seit 2014 verschwunden. Der Fleischer war verdächtigt worden, sie getötet zu haben.

Der Eisenstädter Staatsanwalt Roland Koch kann die Vermutungen nicht bestätigen. „Die Identität der Toten ist noch unklar.“ Zudem gebe es auch „keinen speziellen Verdacht“. Laut den Ermittlern treffen seit Bekanntwerden der Leichenteil-Funde ständig neue Hinweise und Spekulationen ein, denen nachgegangen werden müsse. Es wurden bereits sämtliche Vermisstenfälle aus allen österreichischen Bundesländern abgeglichen. Bisher sei kein Treffer dabei gewesen. Zudem arbeite man ohnehin mit den ungarischen Behörden zusammen.