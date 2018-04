Leckerli für Hundebesitzer: Stadt Graz streicht 60-Euro-Steuer

Die ist übrigens laut der schwarz-blauen Koalition gut gefüllt. Der Rechnungsabschluss 2017 weist ein Gesamtvermögen von 2,6 Milliarden Euro aus. Der Schuldenstand beträgt knapp 1,2 Milliarden Euro, er sank im Vergleich zu 2016 leicht um sieben Millionen Euro.

144 Millionen Euro wurden im Vorjahr investiert, von Straßenbahnen bis Jugendzentren. Die Stadt nahm 2017 um 110 Millionen Euro mehr ein als im Jahr zuvor: Unter anderem stieg die Kommunalsteuer um fünf Millionen Euro auf 128,5 Millionen, bei den Ertragsanteilen des Bundes gab es ein Plus von 59 Millionen Euro. Insgesamt nahm die Stadt 2017 rund 1,1 Milliarden Euro ein. Bis zum Sommer soll nun das Budget 2019 ausverhandelt werden.

Stadtchef Siegfried Nagl wirkt mit „dem Zeugnistag des ersten Jahres“ der ÖVP-FPÖ-Regierung zufrieden und verweist auch auf die wachsende Zahl an Einwohnern: Am Stichtag 31. Dezember 2017 waren 325.021 Personen in Graz gemeldet, 89 Prozent von ihnen (289.440) haben ihren Hauptwohnsitz in der Landeshauptstadt. Gewachsen ist aber auch die Anzahl der Einpendler: 190.233 Arbeitsplätze gibt es in Graz, 47 Prozent der Beschäftigten wohnen aber nicht hier.