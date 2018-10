Lebensberater fühlen sich diskriminiert und klagen

Lebens- und Sozialberater machten laut Herz eine mehrsemestrige Ausbildung, die bis zu 12.000 Euro kostet. Erst nach 750 Stunden nachgewiesener Praxis können sie um Zertifizierung ansuchen und ein Gewerbe anmelden. Sie arbeiten in der Behindertenhilfe ebenso wie in der sozialpädagogischen Kinder- und Jugendbetreuung, außerdem bieten sie Supervision an.

Einen Teil von ihnen trotz staatlich anerkannter Ausbildung nicht zu Jobs zuzulassen, widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz, vermutet Anwalt Neger. „Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage.“ Zur Untermauerung legen Herz und Neger ein Schreiben des Wirtschaftsministeriums vor: Demnach bedürfe es zur Berufsausübung jedenfalls einer Gewerbeberechtigung, eine Vereinsmitgliedschaft wird nicht erwähnt.