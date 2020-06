Lawinenopfer erfolgreich reanimiert

Wie schon seit rund zwei Wochen herrschte auch am Freitag nahezu in ganz Tirol Lawinenwarnstufe 3 („erhebliche Gefahr“) auf der fünfteiligen Skala. Experten raten Unerfahrenen von Ausflügen ins freie Gelände dringend ab. Allein in Tirol gab es heuer bereits sechs Todesfälle bei Lawinenunglücken. Immer wieder wurden Schneebretter von Variantenfahrern abseits der gesicherten Pisten ausgelöst.