Lawinenabgänge in Salzburg: Mehrere Menschen verschüttet

Bei drei Lawinenabgängen in Salzburg sind am Sonntag mehrere Personen verschüttet worden. Nach Informationen der Bergrettung wurden in Neukirchen auf dem Pfeifferköpfl, in Krimml und in Mittersill Personen von Schneemassen begraben. Die Bergungsarbeiten sind bereits angelaufen. Näheres war vorerst nicht bekannt.

Laut ORF Radio Salzburg wurden im Bereich Pfeifferköpfl zwei Personen geborgen, wobei ein Skifahrer reanimiert werden musste. In Krimml dürfte es sich um drei Verschüttete handeln.

Mehr dazu in Kürze