Steirer brach Weltrekord als "laufende lebende Fackel"

Passail

Tödtling

"Der Schluss des Laufes war extrem anstrengend, da die Hitze unglaublich war und auch das Gewicht des Anzuges kaum mehr zu ertragen war. Trotzdem bin ich stolz, in meiner Heimatgemeindeeine Gesamtstrecke von 196,57 Meter gelaufen zu sein", sagteam Tag danach. Zum Schutz durfte der Weltrekord-Halter maximal drei Schichten Kleidung tragen, die in eine spezielle Flüssigkeit getränkt wurden.

Nun blicke er mit Erwartung dem nächsten Rekordversuch auf der Teichalm im Sommer entgegen, wo er gleich drei Weltrekorde mit nur einem "Burn" brechen will. Am 27. Juni will er den jeweils längsten von einem Pferd und einem Fahrzeug gezogenen Vollkörperbrand und jenen über die längste Distanz schaffen. Eine Runde um den Teichalmsee - 1.170 Meter - wird er in Etappen überwinden: die ersten 500 Meter wird er von einem ausgebildeten Stuntpferd gezogen. Danach wird zum Quad gewechselt, um die restliche Strecke von dem kleinen Kraftfahrzeug gezogen zu werden. Die Geschwindigkeit dabei soll rund 30 km/h betragen.