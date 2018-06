Laudamotion: Erster Tag von Verspätungen geprägt

Die erste Maschine der Laudamotion vom Flughafen Wien hob am Freitagmorgen pünktlich in Richtung Palma de Mallorca ab. Dicht gefolgt von einem zweiten Flugzeug mit dem gleichen Ziel. Mit an Board waren einige Journalisten, die den ersten Flugtag aus Österreich begleiten.

Bei den beiden pünktlichen Flügen blieb es allerdings. Denn bereits die Maschine aus Chania, Kreta, musste wegen technischer Probleme länger am Boden bleiben. Die Verspätung betrug rund fünf Stunden. „Es ist natürlich bitter, wenn man gleich am ersten Tag technische Probleme hat und deswegen die Flüge Verspätung haben“, erklärt Laudamotion-Sprecherin Milene Platzer.