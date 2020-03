Landeshauptmann Platter zur Situation in Tirol

Landeshauptmann Platter erklärte heute in einer eigens einberufenen Pressekonferenz, dass zusätzliche Kapazitäten für Tests geschaffen wurden. Derzeit gebe es 2.395 positiv getestete, davon 218 in Spitalsbetten, derzeit 57 Personen in Intensivstationen, 53 davon werden beatmet.

Auch ein neues Todesopfer gibt es, es wäre das insgesamt 20. Todesopfer in Tirol.

Der Artikel wird laufend aktualisiert - eine Zusammenfassung der Pressekonferenz lesen Sie hier in Kürze.