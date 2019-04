Land macht Berge zu Erlebniszentren

Wer im niederösterreichischen Annaberg in atemberaubenden Tempo einen Hang hinuntersausen will, muss künftig nicht mehr auf den Winter warten. Der bekannte Skiort bekommt bis zum Herbst eine neue Sommerattraktion: Eine Zipline. Der Bau der Seilrutsche ist nur eine von vielen Maßnahmen im Rahmen eines Landes-Konzeptes, das Skigebiete in ganzjährige Erlebniszentren umwandelt. Umgesetzt von der nö. Bergbahnen-Beteiligungsgesellschaft (NÖ-BBG) in Zusammenarbeit mit der Landes-Wirtschaftsagentur Ecoplus.