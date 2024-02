Kurz vor Abgabetermin: Maturanten können Arbeiten nicht hochladen

Kurz vor Abgabeschluss in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg gibt es Probleme beim Hochladen der vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) für die AHS-Matura . Das sogenannte Portal für abschließende Arbeiten (ABA-Portal) des Bildungsministeriums ist seit Donnerstagvormittag „aufgrund des Ausfalls eines Speichersystems im Rechenzentrum“ nicht verfügbar. Direkte Konsequenzen für Maturanten hat dies nicht: Sie können alternativ die Arbeit per USB-Stick abgeben.

Man arbeite „mit Hochdruck“ an der Behebung des Problems, hieß es auf der Homepage des Portals. „Die technischen Schwierigkeiten, die sich gerade auf der Abgabeseite für die Vorwissenschaftliche Arbeit ereignen, bringen Schüler und Schülerinnen durchaus in eine stressige Situation“, meinte Bundesschulsprecher Marius Hladik in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Er sei aber sicher, dass die Probleme bis zum offiziellen Abgabedatum am Ende der Woche gelöst und alle Arbeiten regulär abgegeben werden können. Ansonsten müsse die Frist verlängert oder auf die Abgabe per Stick verwiesen werden. „Es darf nicht passieren, dass durch die technischen Fehler Arbeiten nicht abgegeben werden können.''