KURIER geht rechtlich gegen Fake-Artikel zu Steiermark vor

Derzeit werden über Soziale Netzwerke und via Whatsapp Screenshots eines Artikels über ein angeblich geplantes Islamzentrum verbreitet, der in seiner Anmutung den Anschein erweckt, er wäre auf KURIER.at veröffentlicht worden.

Dabei handelt es sich um eine Fälschung. Es wurde kein diesbezüglicher Artikel im KURIER oder auf KURIER.at veröffentlicht. Der KURIER erstattet deshalb Anzeige gegen Unbekannt samt Ausforschungsantrag, wer dahinter steckt.

In dem Artikel wird suggeriert, dass das „Erste Islamische Zentrum im Norden von Graz“ errichtet werden soll. Darin wird auch Doris Dirnberger (SPÖ), Bürgermeisterin von Gratwein-Straßengel, zitiert, die das Zentrum angeblich begrüßen soll. Auch dabei soll es sich um Falschinformationen handeln. Die ansässige SPÖ hat darum ebenfalls bereits ein Statement veröffentlicht: „Wir haben keine Kenntnis von einem geplanten Zentrum – die Behauptungen in diesem Artikel entsprechen nicht der Wahrheit. Wir distanzieren uns entschieden von solchen politischen Methoden der gezielten Verbreitung von Falschinformationen, besonders in Zeiten wie diesen.“