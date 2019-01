Kunstschnee für die im Schnee versinkende WM-Kulisse

Blauer Himmel und Berge, die wie in dicke Watte gepackt scheinen: Nach dem Ende des Schneechaos zeigte sich der Winter in Tirol in den vergangenen beiden Tagen von seiner schönen Seite. So prächtig die Kulisse wirkt, so viel Arbeit bereiten die Schneemassen nach wie vor. In vielen Gemeinden sind in den vergangenen zwei Wochen Rekordmengen zusammen gekommen.

Das ist auch in Seefeld der Fall. 2,83 Meter – so viel Schnee ist in dem Skisportort nahe Innsbruck seit Beginn der Messungen noch nie gefallen. Für die am 19. Februar startenden Nordischen Ski-WM müssen unter Hochdruck etwa Loipen und Tribünen freigeräumt werden. Umso mehr sorgt es für Kopfschütteln, dass trotzdem Kunstschnee für die WM produziert werden soll.