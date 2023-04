Kunstrasenteppiche bei Betrieb in Vorarlberg in Brand gesetzt

Vorerst unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Hard (Bezirk Bregenz) im frei zugänglichen Außenareal der Käserei ALMA einen Stapel mit gelagerten Kunstrasenteppichen in Brand gesetzt. Dieser befand sich nur wenige Meter neben der Fassade des Firmengebäudes, berichtete die Polizei.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Stapel bereits in Vollbrand. Das Feuer wurde schließlich gelöscht, es wäre ansonsten vermutlich auf die Fassade übergegangen, hieß es.

Zweite Brandstiftung innerhalb kurzer Zeit

Am Einsatz waren unter anderem die Feuerwehr Hard mit sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften und die Kollegen aus Höchst mit zwei Fahrzeugen und zehn Leuten beteiligt. Auch das Rote Kreuz war im Einsatz.

Bereits am vergangenen Wochenende war es in Hard zu einer Brandstiftung gekommen. Unbekannte entzündeten einen Altpapiercontainer bei einer Müllsammelstation. Auch in Wolfurt und Bregenz wurden Papiercontainer in Brand gesteckt.