Kritik nach angekündigter Parkgebührenerhöhung in Graz

KPÖ-Stadtrat Manfred Eber hatte in einer Aussendung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass man ab Herbst zum ersten Mal seit 2018 die Gebühren für das Parken in Graz erhöhen will: In der Blauen Zone soll dann eine Stunde 1,30 Euro statt bisher einen Euro kosten. In der Grünen Zone etwas außerhalb des Zentrums wird die halbe Stunde künftig einen Euro statt 80 Cent ausmachen.

Motorisierten Individualverkehr verringern

"Die Bewirtschaftung des Parkraums ist ein zentrales und wirksames Instrument, um das Verkehrsverhalten positiv zu beeinflussen. Das Ziel besteht darin, den motorisierten Individualverkehr zu verringern und auf das Umsteigen auf den Öffentlichen Verkehr sowie dem Rad zu ermutigen", hieß es in der Aussendung von Eber weiter. Die Stadt Graz passe die Parkgebühren angemessen an: "Die vom Land Steiermark per Gesetz zur Verfügung gestellte Möglichkeit von 1,6 Euro pro halbe Stunde in der Grünen Zone wird von Seiten der Stadt Graz nicht zur Gänze beansprucht werden."