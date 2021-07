Krampus-Show: 17-Jähriger erlitt Verbrennungen

Ein 17-jähriger Zuschauer hat amFreitagabend bei einer Krampus-Show in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck) imZuge eines Feuerwerks Verbrennungen erlitten. Laut Polizei geriet der Jugendliche mit dem Gesicht in den Feuerstoß eines Flammenwerfers. Dieser war zuvor von einemverantwortlichen Pyrotechnikermit einem Bioethanolgemisch gezündet worden.

Der 17-Jährige kletterte nach Angaben der Exekutive aus demZuschauerbereich über die Absperrbänder und wollte den Veranstaltungsbereich queren, als der Unfall passierte. Das Feuerwerk imRahmen der sogenannten „Tuiflshow“ auf der „Egertwiese“ sei genehmigt gewesen, die Absperrung vorschriftsmäßig vorhanden, teilte die Polizeimit.