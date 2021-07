Konsumentenschützer klagen Maturareisen-Veranstalter

Maturareise-Veranstalter werben an Schulen für ihre Produkte, obwohl das verboten sei, kritisiert der Verein für Konsumenteninformation (VKI). Nach mehreren Beschwerden wurde nun Klage gegen ein Unternehmen eingereicht.

Maturanten würden via Facebook, in der Schule und sogar direkt im Klassenzimmer angesprochen. „Besonders die beiden großen Anbieter DocLX Travel Events GmbH und Splashline Event- und Vermarktungs GmbH tun sich immer wieder hervor“, berichten die Verbraucherschützer. Grundsätzlich dürfe an Schulen nur mit Erlaubnis der Direktion geworben werden, das Unterrichtsministerium habe aber festgelegt, dass Maturareise-Veranstaltern keine zu erteilen ist.