Kollision zwischen drei Fahrzeugen forderte neun Verletzte

Zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Pinzgauerstraße (B311) bei Taxenbach im Bezirk Zell am See Samstagvormittag gefordert. Es kam zu einem Zusammenstoß von drei Autos. Ein 43-jähriger Urlaubsgast war mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und kollidierte in Folge mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Alle drei Lenker und die insgesamt sechs Beifahrer wurden laut Polizei verletzt in das Tauernklinikum Zell am See und das Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht.

Kurve unterschätzt

Ein saudi-arabischerUrlaubsgast fuhr mit seinem Pkw mit vier weiteren Personen im Fahrzeug von Zell am See kommend in Fahrtrichtung Taxenbach und kam mit dem Auto auf Höhe einer aus seiner Sicht leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einer 53-jährigen Tennengauerin. Durch diese Erstkollision wurde das Fahrzeug der Frau ausgehebelt und kam auf der Fahrerseite unmittelbar neben der Straße zum Liegen.