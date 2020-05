Kinder suchen sich selbst Anreize

Eltern sollten sich auf keinen Fall unter Druck setzen: "Förderung bedeutet, auf eine gute Beziehung zum Kind zu achten und dem zu folgen, wofür das Kind Interesse zeigt." Die Expertin rät Eltern auch, sich vom "Muss-Faktor" wegzubewegen. Zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr entwickeln Kinder starkes Interesse für die Personen in ihrer Umgebung. Schon wenige Wochen nach der Geburt lächelt das Kind seine Eltern an und stellt so einen Austausch über Blickkontakte her.



Auch die Motorik entwickelt sich in den ersten beiden Lebensjahren sehr stark weiter. Babys greifen nach Gegenständen, die sie ansprechen. "Das Kind sendet Signale aus, und die Eltern sollten diese Signale wahrnehmen und darauf reagieren", meint Kastner-Koller.