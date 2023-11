Teure Begleitung: Das müssen Eltern kranker Kinder im Spital zahlen

Niemand ist gerne im Krankenhaus, doch wenn das eigene Kind im Spital liegt, wollen die Eltern bei ihnen sein. Doch das kann je nach Bundesland richtig teuer werden.

Im Jahre 2019 gab es in Österreich mehr als 153.000 stationäre Krankenhausaufenthalte in der Altersgruppe von 0-14 Jahren. 2017 wurde der Kinderselbstbehalt abgeschafft, begleitende Eltern müssen aber immer noch in die Tasche greifen.

