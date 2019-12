Kind von Lawine am Großglockner verschüttet

Eine Lawine im Kärntner Skigebiet Heiligenblut-Großglockner (Bezirk Spittal an der Drau) hat am Montag ein Kind teilweise verschüttet. Die Retter bargen das verletzte Kind, es wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Lienz geflogen, sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg zur APA.

Ein zweites Kind befand sich beim Lawinenabgang in unmittelbarer Nähe. Es wurde jedoch nicht verschüttet und auch nicht verletzt.

Die Suchaktion wurde am frühen Abend mit der Sondierung des Lawinenkegels fortgesetzt. Hinweise auf weitere Verschüttete gab es zunächst keine.

Die Lawine war gegen 14.50 Uhr im Bereich einer Skiroute im Bereich der Hochfleiss abgegangen. Dort verläuft die betroffene Skiroute. Es handelt es sich um eine Abfahrt, die zwar nicht präpariert wird, aber trotzdem zum Skigebiet gehört. Ob die Lawine von einem Wintersportler ausgelöst wurde oder nicht, war vorerst unklar.