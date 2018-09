Keine Rente für Missbrauchsopfer: Höchstrichter entscheiden

Im Firmunterricht sei er sexuell missbraucht worden, klagt der 52-Jährige. Das war in den 1980er-Jahren, mutmaßlicher Täter: der Pfarrer. Von der Opferschutzkommission, nach ihrer Leiterin Waltraud Klasnic auch Klasnic-Kommission genannt, bekam der Steirer 15.000 Euro zugesprochen, eine „Gestenzahlung“. Doch um die Opferrente fällt er um, die Übergriffe nicht in einem Heim passierten.

Das wollen weder der 52-Jährige noch die „Plattform Betroffener kirchlicher Gewalt“ so hinnehmen. „Wieso erhalten Opfer von Misshandlungen in kirchlichen Kinder- und Jugendheimen eine Rente, aber solche von Pfarrern nicht?“, warfen sie am Donnerstag in einer Stellungnahme eine brisante Frage auf. Eine, die die Höchstrichter beantworten müssen: Der Steirer will mit seinem Fall zum Verfassungsgerichtshof gehen.