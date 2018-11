Kein Wasser, keine Toiletten, keine Zuversicht: Hilfe in Bulgarien

Markus Inama ist froh, dass seine Kollegen nun auch in dieser Mahala tätig sind. „Früher habe ich oft von der Brücke heruntergeschaut und mir gedacht, oh, hier gibt es viel Hilfsbedarf. Aber wir hatten damals mit unseren Projekten alle Hände voll zu tun.“ Der Jesuitenpater, heute Vorstandsmitglied des Sozialvereins Concordia und derzeit auf Besuch in Sofia, hat zwischen 2008 und 2012 hier gelebt und den Concordia-Standort Bulgarien mitaufgebaut.