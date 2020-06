Kartnig: Pendel schlägt in andere Richtung

Ging die Justiz gegenüber ihrem bekannten Häftling im Herbst noch etwas zu locker mit Privilegien um, dürfte jetzt „das Pendel in die andere Richtung ausschlagen“, überlegt Anwalt Roland Kier: Zwölf Stunden Haftausgang am Christtag? Nicht für Hannes Kartnig. Die Beschwerde des Verteidigers gegen die Abnahme der Fußfessel wurde außerdem zwei Monate lang nicht behandelt. Bekanntlich musste der 63-Jährige vom elektronisch überwachten Hausarrest in das Gefängnis übersiedeln, weil er mit Opern- und Restaurantbesuch die Justiz zu sehr reizte. Verteidiger Kier berief Anfang November dagegen, doch „die Schriftstücke sind vermutlich in Verstoß geraten“, wird in einem Schreiben der Justizanstalt Graz-Jakomini begründet. Das Schriftstück datiert auf 19. Jänner.

„Ich interpretiere das nicht. Ich bringe das nur zu Kenntnis“, betont Kier. „Aber jeder, der Augen hat, soll sich da seine Meinung bilden.“ Eine deutliche Rechtsmeinung hatte auch ein Senat des Straflandesgerichts Graz in der vergangenen Woche: Die Ablehnung des Haftausganges am ersten Weihnachtsfeiertag war nicht rechtens.