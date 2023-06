Kaltfront bringt verregneten Ferienbeginn nach Österreich

Sehr unbeständiges Wetter steht am Samstag bevor. Wiederholt ziehen vor allem am Vormittag mit teils dichten Wolken Regenschauer, im Süden auch Gewitter, über das Land. Die Sonne zeigt sich nur gelegentlich. Am Nachmittag bessert sich das Wetter von Westen her und der Regen klingt ab, die Sonne kommt aber gebietsweise nur zögerlich durch. Zum Abend hin nimmt die Bewölkung überall deutlich ab. Der Wind weht schwach bis mäßig, zeitweise auch lebhaft, aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen erreichen zwölf bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 19 bis 26 Grad.

Eingelagert in eine südwestliche Strömung, sorgt am Sonntag eine schwache Störung bis zum Abend für ein Wechselspiel aus sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. Vor allem über den Alpengipfeln sorgen die Wolken wiederholt für Regenschauer. Am Nachmittag steigt schließlich im Süden und Südosten die Schauerneigung ebenfalls an. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Süd bis Nordwest. Die Tiefsttemperaturen betragen elf bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 22 bis 28 Grad, am wärmsten wird es im Osten.