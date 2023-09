Kärntner stürzte beim Lauftraining am Danielsberg und starb

Ein 39-jähriger Kärntner ist am Samstag bei einem Lauftraining am Danielsberg in Reißeck (Bezirk Spittal an der Drau) vermutlich auf einem felsigen Steig ausgerutscht und gestürzt. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen und wurde regungslos von einem Ehepaar am Wandfuß eines Klettergartens gefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Läufers feststellen, hieß es in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten.

Der Mann hatte in den frühen Morgenstunden allein ein Lauftraining unternommen. Gegen 10.20 Uhr fand ihn das Ehepaar auf dem Steig unterhalb des Wandfußes und rief die Einsatzkräfte. Für den Sportler gab es allerdings keine Rettung mehr. Seine Leiche wurde von der Crew des Polizeihubschraubers Libelle geborgen und nach Napplach geflogen.