Kärntner Feuerwehrleute in Zivil verhinderten Wohnhausbrand

Zwei Feuerwehrleute haben am Sonntagnachmittag wohl einen Wohnhausbrand in Villach verhindert. Wie die Hauptfeuerwache Villach in einer Aussendung mitteilte, hatte das Ehepaar mit seinem kleinen Sohn und dem Hund einen Spaziergang gemacht - dabei sahen die beiden eine schwarze Rauchwolke bei einem Wohnhaus aufsteigen.

Laut Feuerwehr hatte eine Mülltonne zu brennen begonnen, die Flammer drohten, auf das Haus überzugreifen. Sofort begannen die beiden, den Brand mit einem Feuerlöscher und Schnee zu ersticken, was auch gelang - die Feuerwehrkollegen, die an diesem Tag im Einsatz waren, mussten nur noch zum Nachlöschen ausrücken.