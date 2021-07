Kärntner attackierte Ex-Freundin und deren neuen Partner mit Messer

Ein 35-jähriger Kärntner hat am Sonntagabend in Eberndorf (Bezirk Völkermarkt) seine Ex-Freundin und deren neuen Partner mit einem Messer attackiert und verletzt. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, war es aus vorerst unbekannter Ursache in einer Wohnung zu einem Streit zwischen dem 35-Jährigen, der 26-jährigen Frau und deren 32-jährigem Freund gekommen. Dabei ging der Klagenfurter mit dem Messer auf die beiden anderen los.

Die Frau erlitt eine Schnittwunde am Finger, der 32-Jährige zwei Stichwunden am Oberkörper. Beide wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Täter erlitt ebenfalls eine Schnittwunde, er wurde festgenommen und wird nach Abschluss weiterer Ermittlungen angezeigt.