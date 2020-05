Großfeuer zerstört Sägewerk

Bei einem Großbrand in einem Kärntner Sägewerk kam es in der Nacht zum Mittwoch gleich zu mehreren gefährlichen Situationen: So konnte ein Feuerwehrmann gerade noch rechtzeitig zur Seite springen, bevor eine brennende Außenmauer einstürzte. In einer Halle explodierten außerdem Lackbehälter.

Als die Feuerwehr um vier Uhr früh bei dem Sägewerk in Glantschach ankam, stand eine der beiden Firmenhallen bereits in Vollbrand. Die Flamen hatten auch schon auf ein Wohnhaus übergeschlagen, das einige Meter entfernt stand: Die Bewohner, ein Ehepaar und drei Kinder, konnten sich aber noch rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen, niemand wurde verletzt. Die Familie schaffte es auch, ihre Haustiere ins Freie zu bringen.